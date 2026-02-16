'Ndrangheta: sette arresti per estorsioni e incendi nel crotonese

Sette persone di Isola di Capo Rizzuto sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, supportati da colleghi dei comandi provinciali di Catanzaro e Cosenza, dalle unità specializzate del Nucleo cinofili, dall’VIII elinucleo e dallo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro. Le accuse contestate dalla Procura distrettuale antimafia sono estorsioni, turbative d’asta, danneggiamenti con l’aggravante delle modalità mafiose. L’indagine ha fatto luce sull’attività dei clan nel tessuto economico di Isola di Capo Rizzuto, caratterizzata da estorsioni alle aziende, incendi per esercitare pressioni sulle vittime e condizionamento delle gare d’appalto.



Foto © Imagoeconomica



