'Ndrangheta: cinque arresti a Cosenza per narcotraffico

Cinque persone sono state arrestate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nel Cosentino. Il blitz è stato eseguito alle prime luci dell’alba dalla Polizia di Stato, con la direzione e il coordinamento della Dda di Catanzaro, diretta dal procuratore capo Salvatore Curcio. L’operazione rappresenta l’epilogo di un’indagine svolta dalla Squadra Mobile di Cosenza che ha consentito di accertare la presenza, nel periodo compreso tra dicembre 2023 e lo stesso periodo dell’anno successivo, nel Comune di Marano Principato, di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, i cui componenti graviterebbero in contesti mafiosi cosentini. Nel corso delle investigazioni sono stati sequestrati 6 chili di hashish, oltre 1 chilo di marijuana e circa 500 grammi di cocaina, e documentati oltre 50 episodi di spaccio al dettaglio, con l’arresto in flagranza di reato di altre due persone. 

Foto © Imagoeconomica

