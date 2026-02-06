'Ndrangheta, no alla scarcerazione del boss Giuseppe Piromalli

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha detto no alla richiesta di scarcerazione avanzata da Giuseppe Piromalli, boss della ’Ndrangheta di Gioia Tauro, detenuto nel carcere di Opera. L’istanza, fondata su gravi motivi di salute, è stata respinta dal Collegio giudicante che, in via subordinata, ha rigettato anche l’ulteriore richiesta presentata dal legale di Piromalli, l’avv. Domenico Infantino, volta a ottenere l’applicazione di un regime carcerario attenuato. Non sono state quindi ritenute sufficienti nemmeno le dettagliate certificazioni sanitarie depositate dalla difesa a sostegno delle condizioni di salute del detenuto. Alla luce della decisione, Piromalli continuerà a scontare la sua detenzione nel carcere di Opera.



