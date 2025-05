'Ndrangheta: sequestri e confische per circa 6 mln alle cosche reggine

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato e confiscato beni per circa 6 milioni di euro. L’operazione, guidata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria con il supporto del gruppo speciale Scico delle Fiamme Gialle, ha preso di mira i patrimoni di 15 persone legate alle cosche più note della zona, come Tegano, Libri, Alvaro, Piromalli, Pesce e Bellocco.

Le indagini hanno messo in luce come i beni accumulati da questi soggetti e dalle loro famiglie fossero fuori misura rispetto ai redditi dichiarati. Tra i tesori finiti sotto chiave ci sono 47 immobili (28 case e 19 terreni), tre attività commerciali nei settori di ricambi auto, rottami, trasporti e agricoltura, quote di una società che lavora marmi e pietre, sei veicoli, due orologi di lusso, conti in banca e contanti. Spicca anche un grosso credito tributario illecito, individuato e sequestrato d’urgenza.



Foto © Imagoeconomica