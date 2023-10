Morto Giovanni Grizzaffi, nipote di Salvatore Riina

Scarcerato nel 2017 dopo l'arresto nel 1993 Giovanni Grizzaffi, 74 anni, nipote del capomafia Totò Riina (figlio di Caterina sorella del padrino corleonese) è morto a Corleone per un male incurabile all'inizio dell'estate. La notizia è stata riportata da diversi quotidiani e agenzie di stampa tra cui l’Ansa. Una notizia non trapelata ma rimasta tra i vicoli di Corleone e nelle informative degli investigatori. Grizzaffi veniva citato in alcune intercettazioni telefoniche come "l'uomo della provvidenza" per la mafia corleonese l'unico in grado di tenere testa e ribaltare la supremazia dell'ex boss Rosario lo Bue che reggeva il mandamento di Corleone. C'era anche però chi, sempre intercettato, non avrebbe gradito un suo ruolo di comando. A Corleone vivono Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss, condannato per mafia e che ha scontato la pena, sua sorella Lucia, la loro madre Ninetta Bagarella, 79 anni, sorella del killer mafioso ergastolano Leoluca, mentre l'altra figlia di Bagarella e Riina, Maria Concetta vivrebbe in Puglia col marito. L'altro figlio Giovanni è all'ergastolo per omicidi.



Fonte: Ansa



Foto © Shobha