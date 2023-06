Mannino: ''Enti locali a rischio inquinamento''

Un allarme per il rischio di inquinamento mafioso delle amministrazioni locali è stato lanciato dal segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino durante l'assemblea generale del sindacato. "La nuova normativa sugli appalti che apre alla discrezionalità per la gran parte delle assegnazioni - ha detto - e i fondi pubblici ed europei in arrivo esporranno i sindaci a enormi pressioni. Noi riteniamo che lo Stato stia battendo in ritirata nella lotta alla mafia e proprio per questo alzeremo il livello dell'attenzione e della rivendicazione e sollecitiamo strumenti diversi che possano fare da argine a illegalità, mafia e corruzione". Mannino ha ricordato la proposta di protocollo sugli appalti presentata al governo regionale "che non ha avuto finora alcun seguito concreto che andasse oltre gli apprezzamenti verbali". "Anche in questo caso - ha aggiunto - nella narrazione scompaiono i temi reali: che fine hanno fatto ad esempio gli interessi economici di Messina Denaro? Che strada hanno preso".



Foto © Imagoeconomica