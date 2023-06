Ditte sequestrate a Vittoria: erano riconducibili a pregiudicato per mafia

I carabinieri hanno sequestrato a Vittoria, in provincia di Ragusa, due aziende di produzione di imballaggi riconducibili a un pregiudicato per reati mafiosi. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ragusa hanno eseguito il provvedimento della Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Catania, su richiesta della procura etnea, relativa alle due ditte di produzione di packaging per prodotti ortofrutticoli, entrambe con sede a Vittoria, conti correnti e beni appartenenti all'esponente del locale gruppo criminale della Stidda, in forza delle verifiche compiute tra gli anni 2020 e 2021 nei confronti del 67enne Pino Gueli, già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio e porto abusivo di armi. Si tratta della Pack Art srls di contrada Palazzello e di una seconda società 'contenitore', sei veicoli e due rapporti finanziari, per un valore complessivo quantificabile in circa 2 milioni di euro. A garanzia della continuità produttiva dell'azienda che impiega ad oggi una decina di dipendenti, il tribunale di Catania ha disposto l'affidamento dei beni sequestrati ad un amministratore giudiziario che assicurerà la prosecuzione operativa della produzione degli imballaggi e packaging per generi ortofrutticoli.



Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica