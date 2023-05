Negozi di frutta sequestrati a affiliato nel trapanese

Due attività commerciali che fruttano circa 300.000 l'anno sono state sequestrate a un uomo ritenuto affiliato a Cosa nostra nel Trapanese. Il sequestro, effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Trapani su provvedimento richiesto dalla locale procura e emesso dal gip del tribunale, individua i beni del mafioso, arrestato a suo tempo nell'operazione "Scrigno" perché ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di Paceco, e nell'operazione "Hesperia" che, lo scorso settembre, lo avevano sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per reati in materia di stupefacenti, anche qui aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. A carico dell'uomo c'é anche un ulteriore provvedimento restrittivo per una presunta estorsione in relazione alla vendita di un immobile. L'uomo avrebbe gestito a Paceco due attività commerciali di compravendita di frutta e verdura, attribuendone fittiziamente la titolarità a propri congiunti. la formale titolare dell'attività abitava in città, ma del negozio di frutta non si interessava. L'uomo, assieme ai congiunti, è accusato di trasferimento fraudolento di valori in concorso e di autoriciclaggio. Non solo: nella ditta é stato trovato un lavoratore in nero, e ciò è costato sanzioni all'attività per 8500 euro.



Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica