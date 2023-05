Villa confiscata a Partinico diventerà caserma Gdf

Una villa confiscata a Partinico diventerà alloggio per i militari della Guardia di Finanza. In questi giorni la giunta guidata dal sindaco Pietro Rao ha formalizzato l'atto con cui è stato destinato l'immobile. In questo modo si può avviare l'iter per la ristrutturazione. Era stata la stessa guardia di finanza a chiedere la costruzione in concessione al Comune di Partinico. La villa di due piani ha attorno un terreno di altri 500 metri quadrati e apparteneva a Giuseppe Amato, imprenditore edile, indicato come esattore della famiglia mafiosa di Partinico, arrestato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa prima di collaborare con la giustizia. Le indagini che portarono alla confisca dei beni furono condotte dal Gico della Guardia della Finanza.



Fonte: Ansa



Foto © Imagoeconomica