Figlio boss di mafia arrestato per droga e armi a Catania

Il figlio di un esponente di spicco del clan Cappello-Bonaccorso con casa nel villaggio "Ippocampo di mare", situato nella zona sud di Catania, è stato arrestato dai carabinieri: il venticinquenne incensurato è stato bloccato a bordo di uno scooter Honda SH, fermo nei pressi di un parco giochi. È quindi scattata la perquisizione, durante la quale sono stati recuperati e immediatamente sequestrati una pistola Beretta calibro 9x19 Parabellum con matricola abrasa, perfettamente funzionante, avvolta in una busta in plastica appoggiata sulla pedana del motociclo 8 proiettili calibro 380 (9 corto), nascosti nella tasca destra dei jeans. Le ricerche sono successivamente state estese anche all'abitazione del giovane, un mini appartamento non molto distante, nel quale i militari, non appena entrati, sono stati letteralmente "inondati" da un fortissimo odore di marijuana. Scoperto un carico con 13,50 kg di "marijuana-amensia", suddivisa in buste di plastica trasparente per il sottovuoto, dal valore sul mercato illegale al dettaglio di circa 135 mila euro. L'arresto é scattato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, porto di arma clandestina da guerra e ricettazione.

Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica