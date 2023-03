Confiscati beni per 500mila euro a boss del mandamento di Porta Nuova

Beni per circa 500mila euro sono stati confiscati a Tommaso Lo Presti, 47 anni, detto 'u pacchiuni', attualmente in carcere a Voghera e arrestato nell'aprile del 2014 nell'ambito dell'operazione 'Iago' con l'accusa di aver rivestito il ruolo di vertice del mandamento palermitano di Porta Nuova. Secondo l'accusa si sarebbe occupato di gestire per conto del clan le attività estorsive, il traffico di sostanze stupefacenti e la gestione illegale di giochi e scommesse. In primo grado è stato condannato a 12 anni di reclusione, condanna confermata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Nel luglio del 2017 le indagini del nucleo Investigativo dei carabinieri di Palermo avevano portato al sequestro dei beni su disposizione della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. La confisca di primo grado emessa nel novembre del 2020 è stata dichiarata irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione e l'ingente patrimonio è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. "Il quadro probatorio raccolto nell'ambito delle indagini patrimoniali - spiegano gli investigatori dell'Arma - è stato in grado di dimostrare l'esistenza di beni immobili nella disponibilità di Lo Presti ma di fatto intestati a terze persone per celarne la riconducibilità diretta e così scongiurare l'eventualità di un sequestro patrimoniale". Il provvedimento di confisca ha riguardato il complesso di beni aziendali riconducibili all'impresa individuale D'Alia Fabio, un magazzino e un'abitazione intestata a una donna. Tutti i beni si trovano a Palermo.



