Corleone ricorda il sindacalista Placido Rizzotto

Cgil e Flai Palermo ricorderanno il 10 marzo a Corleone il 75° anniversario dell'assassinio di Placido Rizzotto, il sindacalista ucciso dalla mafia. Un'occasione per presentare il 6° rapporto su 'Agromafie e caporalato' e fare il punto sul ruolo del sindacato e sull'impegno nella lotta contro lo sfruttamento in agricoltura. Alle 8.30 una corona di fiori sarà deposta sulla tomba di Placido Rizzotto e alle 9.30 a piazza Garibaldi si terrà la lettura delle poesie a cura degli alunni delle scuole elementari e medie di Corleone. Poi gli interventi sul palco e alle 10.30, nell'aula consiliare, sarà presentato il 6° rapporto su 'Agromafie e caporalato' dell'osservatorio Placido Rizzotto. "Da partigiano e sindacalista, nel secondo dopoguerra, Placido Rizzotto ci ha insegnato a coniugare la lotta per la libertà con la lotta per i diritti sociali. Oggi, a 75 anni dal suo sacrificio - dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e Dino Paternostro, del dipartimento Legalità e memoria storica della Cgil Palermo - Rizzotto ci parla ancora con l'osservatorio a lui intestato, ricordandoci che lo sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in altri settori, purtroppo non è finito. Anzi, bisogna moltiplicare gli sforzi per tutelare le troppe persone ancora senza diritti".

Per la Flai Cgil Palermo, la storia di Rizzotto sta lì a ricordare ogni giorno che nel contrasto alle mafie, insieme all'azione svolta dalle forze dell'ordine, è necessario riscoprire il protagonismo della società civile. "In particolare nella lotta allo sfruttamento e alla marginalità sociale - dichiara Dario Fazzese, segretario generale Flai Cgil Palermo - che sono le condizioni sulle quali cosa nostra ha costruito il proprio consenso e la propria forza". Per la Camera del Lavoro di Corleone "quella di Placido Rizzotto è una storia che profuma di terra e di lotta". "Un lavoratore a guida dei lavoratori, che nel sogno di una società più giusta sfidò mafia e poteri - dice il segretario Cosimo Lo Sciuto - Placido Rizzotto è la sintesi di cosa vuol dire fare sindacato e di cosa significa essere sindacato".