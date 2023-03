Legale famiglia Lombardo: ''Colmeremo l'inadeguatezza indagini finora svolte morte maresciallo''

La famiglia Lombardo, in occasione del 28° anniversario della morte del padre, il maresciallo dell’Arma dei carabinieri Antonino Lombardo, il cui corpo senza vita è stato ritrovato il 4 marzo 1995 all’interno della caserma Bonsignore a Palermo, informa che il 20 febbraio scorso

ha nominato come proprio legale l’avvocato Salvatore Traina con studio in Roma e Palermo.

"Oggi, finalmente, grazie all'attività investigativa svolta dalla Difesa, abbiamo la certezza che il Maresciallo Lombardo sia stato ucciso - dichiara l’avvocato Traina - L'arma che gli ha tolto la vita non è la sua. La lettera, cui avrebbe affidato la sua richiesta di perdono, non è redatta dalla sua mano. Oggi, grazie all'esame delle risultanze di indagine, siamo altrettanto certi che gli Inquirenti tutti non abbiano svolto i loro compiti in maniera soddisfacente, dal momento che non hanno effettuato neppure quelli ordinari quali l'ispezione cadaverica e l'autopsia.

Oggi siamo altrettanto certi che colmeremo l’inadeguatezza delle indagini finora svolte e, finalmente, accerteremo responsabilità e connivenze, senza troppi scrupoli e riguardi, sia che gli autori appartengano alla criminalità organizzata, sia che gli stessi si annidino nell'ambito delle istituzioni".