Mafia: chiesti 20 anni per ex deputato regionale

Se da un lato la Dda di Palermo dà un colpo dopo l'altro al clan trapanese di Matteo Messina Denaro, dall'altro nel processo Scrigno chiede vent'anni per l'ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana Paolo Ruggirello (di Articolo 4): a farlo è stato il pm Gianluca De Leo, nella requisitoria tenuta al processo in corso a Trapani. Il pm ha proposto al tribunale, presieduto da Daniela Troja, anche le condanne a 21 anni per Nino Buzzitta, a 20 anni e 6 mesi per Vito D'Angelo; a 17 per Vito Gucciardi, a 8 per l'ex consigliere provinciale Vito Mannina e per l'ex consigliere comunale di Erice (Trapani), Alessandro Manuguerra; infine la richiesta di 3 anni per Marcello Pollara e a 2 per Giuseppe Grignani. Il procedimento ipotizza i reati di associazione mafiosa, estorsione, scambio elettorale politico-mafioso, danneggiamento. Ruggirello fu arrestato e ora la sentenza e' prevista per il prossimo 30 marzo. "Scrigno" racchiuse indagini sulla Mafia di Marsala e Paceco (Trapani), oltre che del capoluogo provinciale. A condurla furono i carabinieri del Comando trapanese.



Foto © Imagoeconomica