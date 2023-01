Questore di Palermo Laricchia: ''Niente più 'inchini' a processioni''

"Abbiamo disciplinato 207 processioni religiose, dopo avere mappato le residenze dei mafiosi, con divieti di fermata e cambi di itinerario". Lo ha reso noto il Questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, incontrando i giornalisti per gli auguri e per tracciare un bilancio dell'attività svolta. "Fare 'l'inchino' o passare sotto casa dei boss sono cose che non devono succedere. Abbiamo agito in accordo ed in sintonia con le diverse Curie impedendo che accadesse", ha sottolineato il questore Laricchia, evidenziando come è stato disposto il cambio di percorso per una processione a Cerda e per otto a Palermo.



Foto © Imagoeconomica