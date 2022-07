Beni per 1,1 mln sequestrati a imprenditore agrigentino

Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Agrigento a un imprenditore edile, sottoposto a procedimento di prevenzione perché ritenuto contiguo a Cosa nostra. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, su proposta della Dda. L'imprenditore è stato arrestato nel 2018 ed è stato condannato in primo e secondo grado per favoreggiamento personale aggravato per aver aiutato un pregiudicato mafioso della provincia di Agrigento, ad eludere le indagini a suo carico. Il patrimonio sequestrato è costituito dal compendio aziendale di una ditta agrituristica e di un'impresa commerciale, appezzamenti di terreno, polizze assicurative e depositi bancari per un valore complessivo stimato in 1.100.000 euro.



Foto © Imagoeconomica