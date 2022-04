Questore di Palermo: ''Presenza mafia ancora pervasiva''

È una presenza "tuttora importante e pervasiva" quella della criminalità organizzata e diffusa, "che spesso sono complementari e si alimentano del degrado e della marginalità sociale di alcuni quartieri, che diventano il terreno di coltura ed il teatro dei fenomeni criminali o, comunque, dell'illegalità". Lo ha detto il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia (in foto), nella Caserma Pietro Lungaro, durante la cerimonia per i 170 anni della fondazione della polizia di Stato. Questo contesto di illegalità, avverte il questore, "troppo frequentemente e in modo quasi sistematico, coinvolge i minori, spesso bambini, che vivono in branco per le strade dei quartieri, immersi in un clima che fa loro ritenere normali azioni e comportamenti criminali. In queste realtà urbane il solo barlume di speranza viene dalla dedizione di molti insegnanti delle scuole che operano con grande spirito di servizio, e del volontariato, che molte volte sono l'unico prezioso appiglio di solidarietà e legalità".



Foto © Imagoeconomica