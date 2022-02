Pnrr, Catania: stabile confiscato sia ricovero bisognosi

Realizzare un ricovero per i senzatetto in uno stabile, di Catania, in via Calatafimi, confiscato alla mafia nel 1989 finora usato saltuariamente dalla Prefettura soprattutto durante le tornate elettorali e come deposito di incartamenti. A lanciare la proposta sono stati stamane a Catania rappresentanti di Arci, Auser e Arbor, Cgil e Fillea Cgil e I Siciliani Giovani, aggiungendo come per riqualificare lo stabile potrebbero essere sfruttati i bandi appositi del Pnrr destinati proprio agli immobili strappati alla mafia in scadenza il 31 marzo o quelli destinati ai progetti sociali.