Traffico di droga a Enna: 16 arresti nel territorio controllato da Cosa Nostra

Questa mattina la Polizia di Stato di Enna ha arrestato 16 persone, di cui 10 in carcere e sei ai domiciliari colpendo due gruppi criminali legati tra loro e dediti al traffico di cocaina e marijuana, inseriti nel territorio di Leonforte controllato da Cosa Nostra. Secondo gli investigatori sono due i fratelli a capo del traffico con lo stabile aiuto di altre persone che organizzavano lo spaccio degli stupefacenti. Si ritiene che venissero usati i proventi del traffico anche per il mantenimento in carcere di affiliati a Cosa nostra. Nell'agosto 2019 in una perquisizione in un terreno ritenuto nella disponibilità dei vertici del sodalizio erano state rinvenute armi poi sottoposte a sequestro. In particolare è stato colpito un gruppo operante ad Agira guidato da un pregiudicato per fatti di droga, coadiuvato, secondo gli inquirenti, dal figlio e dal cognato. I tre sono stati condotti in carcere mentre nei confronti di altri sei è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.



Foto © Imagoeconomica