Palermo, beni per 200 mila euro sequestrati a detenuto

Beni per un valore stimato di circa 200 mila euro sono stati sequestrati a Palermo a Maurizio Di Stefano, 44 anni, attualmente in carcere, pregiudicato già condannato per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia, che ha indagato per alcuni anni coordinata dalla procura e dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, da cui è partito il decreto contro Di Stefano. L'uomo era già stato destinatario dell'avviso orale emesso dal questore di Palermo nel 2001 e di una prima misura di prevenzione personale, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli era stata inflitta dal tribunale nel 2004, per un anno e sei mesi. Adesso gli sono stati sequestrati un terreno che si trova nel territorio di Carini (Palermo) su cui sono stati costruiti una villetta e due magazzini. Sequestrata anche un'automobile. Di Stefano il 17 ottobre 2019 era stato condannato con sentenza del Gup, emessa col rito abbreviato, a 6 anni e 9 mesi per associazione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso dal 2012 al 2019, in un periodo cioè successivo all'applicazione della prima misura di prevenzione. La sentenza era stata poi confermata dalla Corte d'Appello nel luglio 2020 ed era divenuta definitiva nel marzo di quest'anno. Al pregiudicato è stata applicata una nuova misura di prevenzione personale: 2 anni di obbligo di soggiorno nel comune di Carini, che scatteranno dopo che Di Stefano sarà stato scarcerato. L'uomo è ritenuto socialmente pericoloso: non risulta svolgere una regolare attività lavorativa lecita e per questo erano stati avviati gli accertamenti patrimoniali dall'ufficio misure di prevenzione della divisione anticrimine della questura di Palermo. E' stata così accertata una notevole sperequazione tra i beni acquistati da Di Stefano e i redditi dichiarati da lui e dal suo nucleo familiare.



Foto © Imagoeconomica