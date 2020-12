Mafia, operazione a Catania contro clan Santapaola e Laudani: 18 arresti

Dalle prime ore del mattino oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale della guardia di finanza di Catania, con il supporto e la collaborazione dello Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), stanno dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 18 persone. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco.

Le persone sottoposte a indagini dal Gico del Nucleo PEF di Catania sono in tutto 37, appartenenti o comunque riconducibili ai clan di tipo mafioso Laudani e Santapaola.

I militari hanno inoltre sequestrato le quote sociali ed il patrimonio di una società di trasporti per un valore di circa un milione di euro.

Alle ore 10.00, nella sede del Nucleo di Polizia economico - finanziaria di Catania, in via Crociferi, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrati tutti i particolari dell’operazione.



