Mafia: il sindaco di Palermo ricorda Mico Geraci, sindacalista

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, oggi ha voluto ricordare Mico Geraci, sindacalista della Uil ucciso dalla mafia, sotto la sua casa a Caccamo, l'8 ottobre 1998: "Ricordiamo oggi Mico Geraci, il sindacalista che con grande impegno umano e professionale diede la vita per affermare i diritti dei lavoratori e per denunciare le infiltrazioni mafiose in un territorio in cui il malaffare controllava gli uffici pubblici e si mescolava con le più alte cariche politiche e istituzionali. Ancora oggi non conosciamo il nome e il volto dei sicari e fare memoria di quello che è accaduto equivale ad affermare a gran voce la nostra richiesta di giustizia e a ribadire con forza quei diritti per la difesa dei quali Geraci fu barbaramente ucciso davanti agli occhi del figlio".