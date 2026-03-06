Antimafia: lunedì 9 marzo conferenza del Progetto Educativo all'I.I.S.S. Pio La Torre

''L'associazionismo antimafia, strumento di crescita della società civile'' è il tema della prossima conferenza della XX edizione del Progetto educativo antimafia, promosso dal Centro Studi Pio La Torre, in programma dalle 9 alle 11 di lunedì 9 Marzo all’I.I.S.S. "Pio La Torre" di via Nina Siciliana 22, a Palermo.

A portare i saluti sarà il dirigente scolastico, Andrea Fossati. A dibattere il tema saranno Francesca Rispoli, presidente di Libera, e Fausto Melluso, presidente dell’ARCI Palermo. Coordinerà i lavori il giornalista Mario Azzolini.

Come sempre, saranno collegati in videoconferenza studenti delle scuole di diverse città italiane che potranno intervenire ponendo domande ai relatori. La diretta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it e sul canale YouTube.