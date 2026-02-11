Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
De Luca all'Antimafia: presenza Delle Chiaie a Capaci questione irrisolta

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha definito “carta straccia” le dichiarazioni di Alberto Lo Cicero, paragonando la sua figura a quella di Vincenzo Scarantino, coinvolto nel depistaggio sulle indagini per l'attentato al giudice Borsellino. De Luca ha dedicato ampia parte dell'intervento a rispondere alle ricostruzioni diffuse da Report sul filone della pista nera, che ipotizza il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie nelle stragi del 1992. Ha aggiunto che la presenza di Delle Chiaie a Capaci resta un aspetto non chiarito. Riferendosi alla trasmissione Report e all'intervista al luogotenente dei carabinieri Walter Giustini, De Luca ha spiegato che Giustini ha riferito di aver appreso da Lo Cicero di aver visto Stefano Delle Chiaie a Capaci. Si tratta di una notizia interessante come punto di partenza, ma il suo peso può variare: diversa rilevanza se Delle Chiaie fosse stato visto in contesti ordinari o invece in prossimità del luogo dell'attentato mentre posizionava esplosivo.

di Giorgio Bongiovanni

