Mafia e stupefacenti: 19 condanne con rito abbreviato a Palermo

Palermo. Il Gup del tribunale di Palermo ha condannato 19 imputati in un troncone del cosiddetto blitz dei 181, la maxioperazione condotta lo scorso anno dai carabinieri e dalla polizia che portò a 181 misure cautelari. Si tratta in particolare di soggetti accusati di reati legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti nel mandamento di Porta Nuova, dove Cosa nostra avrebbe rilasciato "autorizzazioni" e "calmierato i prezzi", imponendo le tariffe di vendita al dettaglio e al minuto. Per questi motivi erano state contestate le aggravanti dell'agevolazione e del metodo mafioso, cadute in giudizio per alcuni imputati. 

Foto © Paolo Bassani 

