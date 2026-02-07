Mafia e stupefacenti: 19 condanne con rito abbreviato a Palermo

Palermo. Il Gup del tribunale di Palermo ha condannato 19 imputati in un troncone del cosiddetto blitz dei 181, la maxioperazione condotta lo scorso anno dai carabinieri e dalla polizia che portò a 181 misure cautelari. Si tratta in particolare di soggetti accusati di reati legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti nel mandamento di Porta Nuova, dove Cosa nostra avrebbe rilasciato "autorizzazioni" e "calmierato i prezzi", imponendo le tariffe di vendita al dettaglio e al minuto. Per questi motivi erano state contestate le aggravanti dell'agevolazione e del metodo mafioso, cadute in giudizio per alcuni imputati.



Foto © Paolo Bassani



ARTICOLI CORRELATI

Spaccio di cocaina e detenzione di armi a Palermo, cinque misure cautelari eseguite

Rete di spaccio di stupefacenti tra Calabria e Campania, sette persone indagate

Asp Palermo: nel 2025 presi in carico 1.490 nuovi utenti per dipendenze, focus su crack

Traffico internazionale di droga tramite spedizioni postali e social: 11 arresti a Palermo