Asp Palermo: nel 2025 presi in carico 1.490 nuovi utenti per dipendenze, focus su crack

Il contrasto alle dipendenze patologiche, con particolare attenzione al consumo di crack, costituisce una priorità sanitaria per l'Asp di Palermo, che destina risorse, competenze e nuovi approcci di intervento al fenomeno. I dati relativi al 2025 delineano un quadro di complessità del problema accompagnato da una rete di servizi progressivamente più efficace nel rilevare il disagio e fornire risposte adeguate. Nel corso dell'anno i Servizi per le Dipendenze (Ser.D), tre nel Comune di Palermo e sei in provincia, hanno accolto 1.490 nuovi utenti, oltre a quelli già in trattamento nel 2024. Tra questi, 941 si sono rivolti per la prima volta ai servizi, elemento che indica sia un aumento del bisogno sia una maggiore capacità di accesso all'offerta sanitaria sul territorio. Un ruolo chiave è stato svolto dal Centro di Pronta Accoglienza per le Dipendenze Patologiche (Cpa) di via La Loggia, struttura residenziale che nel 2025 ha registrato 159 ricoveri, in prevalenza legati a dipendenza da crack, confermando tale sostanza come una delle emergenze principali nel settore. L'Unità Mobile ha assunto importanza strategica operando sei giorni a settimana per sei ore al giorno e, nei due anni di attività, ha raggiunto 1.027 persone, per lo più consumatori di crack ed eroina spesso distanti dai servizi tradizionali e in condizioni di elevata marginalità. "Il crack e' una dipendenza che produce effetti devastanti e rapidi sul piano sanitario e sociale - ha sottolineato il direttore generale dell'Asp di Palermo, Alberto Firenze - i numeri dimostrano quanto sia importante intercettare il disagio nei luoghi di vita delle persone, garantire continuita' assistenziale e costruire percorsi di cura integrati, capaci di tenere insieme sanita', sociale e inclusione". In tale ottica si inserisce la programmazione concordata con il Comune di Palermo per il 2026, che prevede la prosecuzione del servizio di Unità Mobile con due mezzi e l'avvio di un Drop-in diurno aperto sette giorni su sette per offrire accoglienza protetta, ristoro, socializzazione, cura della persona, contatti informali con operatori e partecipazione ad attività di auto-aiuto e formazione. È inoltre in fase di attivazione un Drop-in notturno con dormitorio da 12 posti letto destinato a garantire un luogo sicuro per il pernottamento a persone con dipendenze da sostanze in situazione di strada, anche temporanea.