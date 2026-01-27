Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Mafia: 'clan dei pascoli', archiviazione per ex assessore

Il gip del tribunale di Palermo, Claudia Rosini, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'ex assessore di Santa Margherita Belice Melchiorre Ferraro, 61 anni, indagato nell'inchiesta sulla cosiddetta "Mafia dei pascoli" per estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravati dal metodo mafioso. Nel 2024 la Direzione distrettuale antimafia aveva chiesto l'arresto di Ferraro, ma il gip aveva rigettato la richiesta e il tribunale del Riesame aveva confermato la decisione. Con il nuovo provvedimento, il giudice ha ora disposto l'archiviazione del fascicolo, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.

