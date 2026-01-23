Cosa nostra: Dia sequestra beni per 1.2 milioni a imprenditore ennese ritenuto vicino ai clan

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca di primo grado di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un cittadino ennese, con precedenti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, truffa, associazione a delinquere, ritenuto contiguo a Cosa Nostra. Il provvedimento ablatorio trae origine da una proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, determinatasi al termine di un'attività investigativa finalizzata alla individuazione ed aggressione degli illeciti patrimoni riconducibili alle organizzazioni criminali o comunque a soggetti ad essa contigui, il cui tenore di vita risulti sproporzionato rispetto ai redditi e agli asset dichiarati. "In ragione della spiccata indole delinquenziale, desunta dai gravi trascorsi giudiziari e dalla abituale frequentazione di pregiudicati e mafiosi, il Tribunale - oltre alla misura patrimoniale - gli ha altresì applicato anche quella della prevenzione personale della sorveglianza speciale pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre- si legge in una nota della Dia - Lo stesso imprenditore nel 2003 era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile a reclusione di quasi 2 anni per il reato di estorsione in concorso commesso per l'appunto con l'aggravante del metodo mafioso ed il suo ruolo operativo si era concretizzato nell'estorcere denaro o recuperare crediti per conto terzi, avvalendosi della asserita vicinanza a Cosa Nostra. Nel 2016 viene nuovamente segnalato per reati estorsivi sempre con l'aggravante del metodо mafioso, rimarcando ancora di più la propria caratura di soggetto contiguo agli ambienti di cosa nostra ennese, dimostrando di fatto una profonda conoscenza delle gerarchie e del linguaggio mafioso, non solo nella provincia di Enna ma anche nel territorio siciliano, con specifico riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del settore edile. Il destinatario del provvedimento di confisca si è reso responsabile di numerose altre fattispecie penali, per le quali ancora oggi è imputato, per reati contro il patrimonio mediante frode e soprattutto associazione a delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati tributari. Il sequestro ha interessato l'intero capitale sociale ed i rispettivi beni strumentali di 1 società a responsabilità limitata operante nel settore edile e 1 ditta individuale operante nel settore agricolo, nonché 3 fabbricati e 3 terreni, 3 autoveicoli e numerosi rapporti bancari intestati al proposto e/o al suo nucleo familiare, per un valore stimato in complessivi 1.200.000 euro circа. "Il risultato si inserisce nell'ambito delle attività Istituzionali finalizzate all'aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale".



