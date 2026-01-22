Barcellona Pozzo di Gotto: un arresto per tentato omicidio nel 2006

I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 59enne, considerato appartenente alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, per un tentato omicidio avvenuto nel 2006. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato notificato al 59enne nel carcere di Palermo dove si trova detenuto per altra causa. Il tentato omicidio si consumò a Barcellona il 13 aprile 2006, quando un 32enne fu raggiunto da 8 colpi di pistola mentre si trovava nei pressi della sua abitazione. Le indagini all'epoca non giunsero a nessun risultato. Nel 2022 le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia fecero riaprire il caso. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti effettuati dai carabinieri, coordinati dalla Dda, il movente dell'agguato sarebbe riconducibile a contrasti interni alla famiglia mafiosa barcellonese, legati alla gestione del traffico di stupefacenti.



