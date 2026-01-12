Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Droga e mafie tra i giovani: terza conferenza del Progetto Educativo Antimafia

Si parlerà di “Droga tra giovani e le mafie” nella terza conferenza del Progetto educativo antimafia, promosso dal Centro Studi “Pio La Torre” che si svolgerà dalle 9 alle 11 di martedì 13 Gennaio all'I.I.S.S. "Pio La Torre", in via Nina Siciliana 22, a Palermo.

A portare i saluti ai presenti sarà il dirigente scolastico Andrea Fossati. Ad affrontare il tema saranno la sociologa Alessandra Contino, componente del Comitato Scientifico del Centro Studi Pio La Torre, e  la neuropsichiatra Olga Vicari, con il  contributo di esperienze vissute anche personalmente di Walter Delogu e Antonio Abrignani. Coordinerà i lavori la giornalista Gilda Sciortino.

Come sempre saranno in collegamento da tutta Italia gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto, in tutto 130 le scuole che hanno seguito la precedente conferenza, pronti a interagire con i relatori ponendo loro domande suscitate dal tema.  

La videoconferenza si potrà seguire in diretta streaming sul sito www.piolatorre.it e sul canale YouTube del del Centro Studi Pio La Torre. 

