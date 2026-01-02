Messina: sequestrati beni per quasi 1 milione di euro a due fratelli di Oliveri

La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro patrimoniale di beni per un valore di circa 965.130 euro, riconducibili a due fratelli residenti a Oliveri. Uno dei due, ex responsabile dell’ufficio tecnico dei comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Oliveri (2000-2012), è stato condannato definitivamente a 5 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nel procedimento “Gotha 3”. In tale ruolo, truccava sistematicamente le gare d’appalto per favorire imprese vicine alla consorteria dei “barcellonesi” e segnalava alla mafia gli imprenditori aggiudicatari da estorcere. Anche dopo la condanna, l’ex dirigente avrebbe continuato a condizionare l’attività amministrativa, approvando provvedimenti urbanistici ed edilizi illegittimi in favore del fratello ingegnere, in conflitto di interessi. Le indagini hanno accertato a carico dell’ingegnere condotte sistematiche di abuso, partecipazione occulta in società edilizie con profitti illeciti e condizionamento delle procedure amministrative a Oliveri dalla metà degli anni ’80 fino a periodi recenti. Sequestrate sei unità immobiliari a Oliveri, fittiziamente intestate a congiunti del professionista, finalizzate alla confisca.