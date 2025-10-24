Funzionario dell'Ars arrestato a Palermo mentre prende mazzetta

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza un Funzionario della Regione Siciliana, in servizio al dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana mentre riceveva da un imprenditore 1.000 euro in contanti all'interno di un negozio. Le indagini per corruzione - condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo e coordinate dalla Procura - sono nate dalla denuncia di due imprenditori a cui il Funzionario avrebbe richiesto soldi per "sbloccare" la liquidazione di alcune fatture emesse nei confronti del dipartimento dei Beni Culturali per forniture di beni e prestazioni di servizi nell'ambito di manifestazioni culturali finanziate con fondi regionali. Le indagini hanno consentito di riscontrare quanto denunciato dalle vittime e di individuare ulteriori persone alle quali il Funzionario avrebbe chiesto indebitamente denaro. L'imprenditore avrebbe consegnato i soldi in cambio della possibilità di continuare a lavorare con il dipartimento.



