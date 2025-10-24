Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Funzionario dell'Ars arrestato a Palermo mentre prende mazzetta

Dettagli

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza un Funzionario della Regione Siciliana, in servizio al dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana mentre riceveva da un imprenditore 1.000 euro in contanti all'interno di un negozio. Le indagini per corruzione - condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo e coordinate dalla Procura - sono nate dalla denuncia di due imprenditori a cui il Funzionario avrebbe richiesto soldi per "sbloccare" la liquidazione di alcune fatture emesse nei confronti del dipartimento dei Beni Culturali per forniture di beni e prestazioni di servizi nell'ambito di manifestazioni culturali finanziate con fondi regionali. Le indagini hanno consentito di riscontrare quanto denunciato dalle vittime e di individuare ulteriori persone alle quali il Funzionario avrebbe chiesto indebitamente denaro. L'imprenditore avrebbe consegnato i soldi in cambio della possibilità di continuare a lavorare con il dipartimento. 

TAGS:

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos