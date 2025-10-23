Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Colpo al clan Attanasio, sequestro beni per un mln nel Siracusano

Dettagli

La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione – e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro beni nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo al clan mafioso “Attanasio” di Siracusa. Il provvedimento, emesso ai sensi della normativa antimafia, riguarda un uomo del 1979, attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso, in seguito a una recente condanna per il reato previsto dall’art. 416 bis del codice penale.Le indagini economico-patrimoniali della DIA di Catania hanno accertato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto dal proposto e dai suoi familiari, nonché l’assenza di risorse lecite a giustificare gli investimenti effettuati.Il sequestro ha riguardato beni e disponibilità per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, tra cui le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione. 

Foto © Imagoeconomica
 

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos