Colpo al clan Attanasio, sequestro beni per un mln nel Siracusano

La Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione – e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro beni nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo al clan mafioso “Attanasio” di Siracusa. Il provvedimento, emesso ai sensi della normativa antimafia, riguarda un uomo del 1979, attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso, in seguito a una recente condanna per il reato previsto dall’art. 416 bis del codice penale.Le indagini economico-patrimoniali della DIA di Catania hanno accertato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto dal proposto e dai suoi familiari, nonché l’assenza di risorse lecite a giustificare gli investimenti effettuati.Il sequestro ha riguardato beni e disponibilità per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, tra cui le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione.



Foto © Imagoeconomica

