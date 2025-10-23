La commissione antimafia siciliana si riunirà allo Zen il 29 ottobre: ''Aiutiamo il quartiere''

Cracolici: “Sarà una seduta aperta alla cittadinanza, abbiamo invitato istituzioni e associazioni per aiutare il quartiere”



La commissione Antimafia dell'Ars, presieduta da Antonello Cracolici, si riunirà nel quartiere Zen di Palermo mercoledì 29, alle 15, all'interno della chiesa San Filippo Neri. "Sarà una seduta aperta alla cittadinanza e alla quale abbiamo invitato istituzioni e associazioni per aiutare il quartiere a reagire dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno turbato la città - spiega Cracolici - Lo Zen è Palermo, aiutiamo lo Zen a reagire''. L'incontro sarà aperto a residenti, volontari, scuole, e autorità locali per rispondere alla presenza della mafia e della criminalità.



