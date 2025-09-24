Antimafia, venerdì incontro con il presidente Cracolici alla Festa dell'Unità

Tra i relatori anche il procuratore capo di Palermo, De Lucia
Il presidente della commissione Antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, interverrà all'incontro “La lotta alla mafia come priorità!”, nell'ambito della Festa dell'Unità a Palermo, venerdì 26 settembre, a Villa Filippina.
All'iniziativa, prevista per le ore 17, saranno presenti, insieme al presidente Cracolici, anche il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, e la senatrice Enza Rando.
Modera il giornalista Manlio Viola.