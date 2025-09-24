Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Antimafia, venerdì incontro con il presidente Cracolici alla Festa dell'Unità

Tra i relatori anche il procuratore capo di Palermo, De Lucia 

Il presidente della commissione Antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, interverrà all'incontro “La lotta alla mafia come priorità!”, nell'ambito della Festa dell'Unità a Palermo, venerdì 26 settembre, a Villa Filippina.

All'iniziativa, prevista per le ore 17, saranno presenti, insieme al presidente Cracolici, anche il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, e la senatrice Enza Rando.

Modera il giornalista Manlio Viola

