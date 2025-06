Palermo, svela la mattonella di Lia, libera e ribelle il 14 giugno

La mattonella sarà svelata alle ore 9.15 in via Papa Sergio I n° 61/N

Quella per Lia Pipitone non è solo una mattonella commemorativa, ma è una mattonella che racconta una storia individuale e collettiva.

La storia di Lia, uccisa perché ribelle al patriarcato mafioso, è la storia di tante donne che sono morte in nome di un sogno di libertà. È una storia che già da più di un anno abbiamo scelto, insieme a tanti e tante, di raccontare proprio a partire dall’Arenella, il suo quartiere, nel luogo della sua uccisione, dove finalmente imprimeremo un segno di memoria e impegno.

Sarà un’occasione per ribadire la necessità di chiedere verità, giustizia e riconoscimento per le tante vite vissute in nome della resistenza alla violenza mafiosa; un’occasione per chiedere maggiore supporto a tutte quelle donne e madri che, come Lia, hanno diritto a essere libere di scegliere una vita senza violenza e oppressione per sé e i propri figli.