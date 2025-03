Il figlio di Riina lascia Corleone, ora vive in Spagna ma il patrimonio del padre è ancora in Sicilia

Salvo Riina, figlio del capo dei capi di Cosa nostra Totò Riina, pregiudicato e condannato per fatti di mafia, ha lasciato Corleone e ora vive a Valencia, in Spagna. Lo riporta La Repubblica in un articolo di Salvo Palazzolo. Nella primavera del 2023, dopo aver scontato una pena di 8 anni e 10 mesi per reati legati alla mafia diversi anni prima, Riina Jr. era tornato nel paesello che diede i natali al padre e dove Totò Riina avviò la sua violenta scalata al potere dentro Cosa nostra. Un'indagine ha rivelato che Salvo Riina stava cercando di riorganizzare una cosca mentre intratteneva rapporti con la cosiddetta Palermo bene. Dopo la scarcerazione, il figlio di Riina è stato tra il Veneto e l’Abruzzo; è stato ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali e ha intrapreso un percorso di reinserimento sociale con l’Associazione Famiglie contro la Droga, terminando gli studi e laureandosi. Tornato in libertà, Riina jr. sembrava volersi trasferire stabilmente a Corleone, aveva chiesto lo spostamento della residenza nell’abitazione della madre, Ninetta Bagarella, e la scorsa estate si era pure permesso, sul suo profilo Facebook, di ribattezzare la via del Paese dedicata al giudice Cesare Terranova scatenando non poca indignazione. Qualche mese in casa sua e poi, come riporta Repubblica, tanti viaggi all’estero, fino al trasferimento al sud della Spagna. Riina Jr, però, a Corleone continua a conservare tanti segreti di famiglia. In particolare quelli sul patrimonio nascosto che consentirebbe a lui e agli altri fratelli di vivere senza preoccupazioni.



di Giorgio Bongiovanni



