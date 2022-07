Capaci, Nicola Gratteri sarà cittadino onorario - 15 luglio, ore 19

È stato convocato per oggi pomeriggio alle ore 19 in piazza Cataldo a Capaci un Consiglio Comunale straordinario, voluto dal Sindaco Pietro Puccio, per conferire la cittadinanza onoraria al dott. Nicola Gratteri.

Nicola Gratteri nasce il 22 luglio 1958 a Gerace (Reggio Calabria), nella Locride, dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Catania. Dopo la laurea entra in magistratura.

Impegnato in prima linea contro la malavita organizzata, vive sotto scorta dal 1989.

Il 21 giugno 2005, a seguito di indagini il ROS dei Carabinieri ha scoperto nella piana di Gioia Tauro un arsenale di armi che verosimilmente sarebbe potuto servire per un attentato ai danni di Gratteri.

Nel 2009 è nominato procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.

Il 21 aprile 2016 il CSM, a larga maggioranza, lo ha nominato con pratica d’urgenza Procuratore di Catanzaro, al posto di Antonio Lombardo, andato in pensione.

Diverse sono le operazioni antimafia imputabili a Gratteri, dalle operazioni tese a scalfire i legami tra mafia, 'Ndrangheta e i cartelli della droga messicani e colombiani a quella contro il traffico di droga tra la Calabria e New York.

Da sempre sensibile all’importanza dell’educazione dei giovani come strumento di prevenzione nella lotta alla mafia tiene conferenze nelle scuole e nelle università, in Italia e all’estero, per incontrare i giovani e spiegar loro il perché non “conviene” essere 'ndranghetisti.

Da domani Nicola Gratteri potrà dire anche, di essere cittadino onorario del Comune di Capaci, comune tristemente conosciuto per i noti fatti di cronaca. Un servitore dello stato come Nicola Gratteri, che ha fatto della lotta alla malavita organizzata il suo obiettivo di vita, chiosa il sindaco Puccio, merita di essere cittadino onorario del paese di Capaci, così come i cittadini di Capaci meritano di poter dire che Nicola Gratteri è loro concittadino.

Venerdì prossimo, 15 luglio, alle ore 19,00, in Piazza Antonino Cataldo, continua il Sindaco Puccio, l’Amministrazione Comunale avrà l’onore di avere come ospite il dottor Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, cui verrà conferita una pergamena con la cittadinanza onoraria del paese di Capaci.



Tratto da: palermopost.it



Foto © Imagoeconomica