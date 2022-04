''Le mafie non fanno rumore'', dibattito a Montegiorgio con Sottani e Borrometi

Informare sulla lotta contro la criminalità, illegalità e corruzione. Fornire agli studenti ed ai giovani gli strumenti e le conoscenze utili per maturare una sempre maggiore consapevolezza sull’esistenza di una realtà subdola, su cui troppo spesso si sorvola quasi con discrezione da chi dovrebbe vigilare invece sul rispetto delle regole per garantire dignità, tutela e sicurezza ad ognuno, nel mondo del Lavoro, come in quello della Scuola e della gestione della cosa pubblica. Le Mafie rappresentano una realtà subdola e tentacolare, pericolosamente insidiosa. Il Tavolo della Legalità che da oltre 15 anni promuove sul territorio della nostra Provincia iniziative e percorsi di educazione e formazione alla Cultura della Legalità, torna sul tema delle Mafie e della prevenzione con un evento di alto spessore culturale. Dopo lo spettacolo teatrale al Teatro Cicconi di S. Elpidio a mare, venerdì 8 Aprile al teatro Alaleona di Montegiorgio (Fermo) si affronteranno nello specifico i temi dell’usura, racket, pizzo, che in tempi di pandemie, rappresentano un vero e proprio bancomat per le mafie.



Ne parleranno: il dottor Sergio Sottani, già Procuratore presso la Corte d’Appello d’Ancona, dal 2017, ora tornato nella sua Umbria, nominato con il plenum del CSM alla Procura Generale di Perugia, dopo aver sottoscritto per la nostra Regione un Protocollo in materia di criminalità organizzata e terrorismo.



L’avvocatessa Cristina Perozzi, del Foro di Roma, specializzata in violenza e vulnerabilità e docente di Diritto Internazionale Umanitario.



Paolo Borrometi, origini siciliane, giornalista e scrittore, collabora con AGI ed altre testate giornalistiche. Dal 2017 Presidente di Art.21 e grande esperto del fenomeno mafioso contro il quale combatte con grande impegno civile in difesa della legalità e verità dei fatti.



Modera l’incontro/dibattito, rivolto principalmente a studenti e docenti ma anche ad amministratori del territorio, il giornalista e scrittore Vincenzo Varagona, volto a noi noto, dal 1987 nella redazione del TG Rai, di cui è stato anche vicecaporedattore, ora, dal Settembre 2021, Presidente UCSI.



In più occasioni ha diretto od accompagnato eventi ed iniziative del Tavolo territoriale sui temi della Legalità.



L’incontro/dibattito è realizzato in collaborazione con Articolo 21 e con il patrocinio del Comune di Montegiorgio.



Tratto da: articolo21.org