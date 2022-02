''Stop alle violenze sulle donne'' - Barcellona Pozzo di Gotto (Me), 18 febbraio

L’associazione palermitana Siculomania promuove il convegno “Stop alle violenze sulle donne”. Il convegno avrà luogo venerdì 18 febbraio alle ore 16:00 a Barcellona P. G. (ME) presso il Parco Maggiore La Rosa.



I saluti saranno a cura del dottore Marco Lo Dico, presidente dell’Associazione Siculomania.



L’introduzione dei lavori sarà a cura della professoressa Michela Di Dio, organizzatrice del convegno.



Ad arricchire il convegno ci saranno le toccanti testimonianze di:

- Lidia Vivoli, allora assistente di volo, che il 24 giugno 2012 fu ridotta in fin di vita dall’ex compagno.

- Vera Squadrito, mamma di Giordana Di Stefano, giovane ragazza catanese uccisa il 6 ottobre 2015 con 48 coltellate dall’ex e padre di sua figlia.

- Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa, ad undici anni, dal padre il 22 agosto 2014 a San Giovanni La Punta.

- Giuseppe Delmonte figlio di Olga Granà, uccisa dal marito con sette colpi di ascia nel Varesotto nell’estate del 1997.



A relazionare saranno:

- Il Dottore Antonio Rugolo, Vicequestore del Commissariato di Polizia di Barcellona P.G.

- Il Dottore Lorenzo Galizia, Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona P.G.

- Il Dottore Ennio Fiocco, giudice onorario presso il Tribunale di Barcellona P.G.

- Avvocato Maria Rita Ielasi, presidente Messina e Sicilia nord orientale di Cammino.



Il convegno sarà moderato dal dottore Massimo Sole, fratello di Giammatteo, vittima innocente di mafia, ucciso a Carini (PA) il 22 marzo 1995.



Durante il convegno si potranno ammirare alcuni dipinti dell’artista e attivista palermitana Daniela Pisciotta e della pittrice barcellonese Loredana Aimi. Inoltre, il convegno, sarà anche impreziosito da contributi artistici della prestigiosa Accademia della Lingua Siciliana; dalla partecipazione di Sara Favarò, scrittrice e artista poliedrica palermitana e di Marco Castiglia, studente Dams dell’università di Messina, che declamerà una poesia del poeta Giuseppe Gerbino, uno dei poeti contemporanei più apprezzati in Lingua Siciliana.



Sponsor dell’evento:

- Mirabile Visu - di Laura Mirabile - Piazza Stazione,16, 98051 Barcellona P.G. (ME)

- La Zappa e il Lombrico - di Sebastiano Genovese - via Regina Margherita, 127, 98051 Barcellona P.G. (ME)

- Molino Car Service s.r.l. via Ugo Sant’Onofrio 113, 98051 Barcellona P.G. (ME)



Gli organizzatori

Prof.ssa Michela Di Dio

Dott. Marco Lo Dico