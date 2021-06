Presentazione ufficiale del film ''Il solito pranzo'' - Caltanissetta, 20 giugno alle ore 19.30

Il solito pranzo è un cortometraggio diretto da Andrea Valentino e prodotto da PrimaQunta.

Il progetto cinematografico è stato realizzato con il sostegno del MiBACT e della SIAE nell'ambito del programma “Per Chi Crea 2019” e con il contributo di Confcommercio Sicilia, Camera di Commercio Sud Est Sicilia, Sicilia Film Commission, BCC Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo (CL), Regione Campania.

Il film è stato girato a fine marzo 2021 tra la Campania (Casal di Principe e Castel Volturno) e la Sicilia (Catania, Misterbianco, Aci Castello, S. Cataldo e Cinisi, presso Casa Manzella e Casa Badalamenti).

Il film sarà presentato ufficialmente domenica 20 giugno alle ore 19.30 a Caltanissetta, presso il Cinema Multisala Palazzo Moncada in via Giacomo Matteotti 10 alla presenza di Aldo Rapè e di alcuni attori del cast.



Il Solito Pranzo

Un pranzo come tanti, in una casa come tante, in una città come tante, in un giorno come tanti ma che si ripete spesso. Il clima è gioioso. I convitati però non sono persone come tante. Un “solito pranzo” per vigilare e, per un giorno, poter festeggiare nuovamente la proprio rinascita. Cognomi eccellenti in attesa di giustizia. Nella speranza che un giorno le loro idee potranno continuare a camminare davvero sulle gambe dei vivi.

Un bimbo in bici è protagonista della narrazione cinematografica per la memoria di una terra che vuole vivere nel presente e proiettarsi nel futuro. La memoria storica come punto di forza del nostro essere cittadini, per promuovere uno sviluppo sociale e civile concreto e sano.

Sensibilizzare, attraverso i processi culturali e le storie vissute, un cammino efficace che restituisca ai cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.



Il cast

Carlo Di Maio - nel ruolo di don Giuseppe Diana

Stefano Randisi - nel ruolo di Giovanni Falcone

Enzo Vetrano - nel ruolo di Paolo Borsellino

Annalisa Insardà - nel ruolo di Rita Atria

Carlo Greca - nel ruolo di Antonino Scopelliti

il piccolo Pietro Titone

e con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato (nel ruolo del fratello Peppino)

Scritto da Aldo Rapè

Liberamente tratto dal breve racconto inedito “Il pranzo” di Maria Natalia Iiriti.



La colonna sonora di Roy Paci

La realizzazione della colonna sonora del film è stata affidata alla maestria e alla sensibilità del siciliano Roy Paci, cantante, trombettista, compositore, produttore discografico, fondatore della label e casa di produzione Etnagigante. Roy Paci da subito si è detto entusiasta di lavorare a un progetto definito “meraviglioso”. Roy è stato presente durante una fase delle riprese a Cinisi e ha definito il set “molto caro perché si parla di case di amici: di Pino Manzella, di tutta la famiglia Impastato, di Casa Memoria. Siamo in un territorio dove è presente una forte componente emotiva rispetto a tutto ciò che accade all'interno del cortometraggio e che sta alla base dell'idea che ho immediatamente sposato. C'è una bellissima energia ed è molto raro trovare una coesione così forte tra tutti coloro che lavorano al film”.



“Il Solito Pranzo è un film pensato soprattutto pensato per le nuove generazioni. Ricordare e portare al continuo rinnovamento della memoria e alla conoscenza dei personaggi che hanno cambiato in qualche modo la nostra vita e, soprattutto, il nostro modo di pensare facendo venir vuori quello che è uno dei problemi atavici del nostro Paese. Questo è l'obiettivo più importante del film: continuare a ricordare e a far conoscere personaggi che hanno fatto la storia” (Andrea Valentino)



“In questo momento soprattutto abbiamo tantissimo bisogno di parole che devono diventare messaggi importanti perchè viviamo una situazione davvero difficile. C'è molta indifferenza, stiamo entrando in una fase molto complicata che è la fase della rassegnazione e le persone rassegnate a me fanno una grande paura perché sono quelle persone che non hanno bisogno della verità” (Giovanni Impastato)



“Credo che il nostro Paese abbia un problema a rapportarsi con chi si è sacrificato per la giustizia. Non è un problema verbale o di pubblicizzazione della memoria perché questo lo si fa spesso attraverso tante manifestazioni, programmi televisivi. Prima quinta osserva il mondo come gira e ne coglie le urgenze. “Il Solito Pranzo” racconta proprio questo: intorno a una tavola imbandita ci sono personaggi eccellenti che si riuniscono e che sono lì semplicemente per un confronto tra persone che non ci sono più e persone che ci sono, tra parole dette e quelle, purtroppo, non dette” (Aldo Rapè)



Andrea Valentino (regista)

Andrea Valentino inizia la sua carriera nel mondo cinematografico circa sette anni fa, iniziando a lavorare sia in ruoli di produzione sia come regista. Dopo la Laurea Magistrale, nel 2010, in Produzione Cinematografica, Multimediale e Televisiva, presso L'università degli Studi di Roma 3, ha partecipato alla produzione di documentari prodotti dal CSC di Palermo come Fuorigioco (2014, Aiuto Regia) e La compagna solitudine (2015, Aiuto Regia e Montaggio). È attualmente docente di produzioni audiovisive presso IS Guglielmo Marconi di Giugliano in Campania (Na).



PrimaQuinta

Prima quinta, società siciliana con sede a Catania, è attiva dal 2005 nella produzione di progetti teatrali e cinematografici, con una particolare specificità per le tematiche sociali e nei contesti di disagio sociale. Già vincitrice di premi nazionali e internazionali nei festival di settore, ha rappresentato i propri lavori in Europa e negli Stati Uniti.

Tra le collaborazioni principali segnaliamo: Libera, Carovana Nazionale Antimafia, Movimento Ammazzateci Tutti, Fondazione Antonino Scopelliti.