23 maggio 2021, Giovanni Falcone è vivo

23 maggio 2021, 29° anniversario della Strage di Capaci. In questi ultimi mesi il sistema di prevenzione e contrasto al potere mafioso ideato da Giovanni Falcone e approvato dopo la morte sua e di Paolo Borsellino è messo in discussione.





Per questo crediamo che per commemorare doverosamente il giudice simbolo della lotta alla mafia, sua moglie Francesca Morvillo e gli eroici uomini della sua scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, sia necessario “dare voce” a Giovanni Falcone, diffondendo quello che scriveva e diceva.





Diamo voce a Falcone – la campagna social

#eranosemi







Ecco perché dopo lo straordinario successo dell’anno scorso vi chiediamo di essere al nostro fianco in questa nuova campagna di memoria #eranosemi, nel weekend di sabato 22 e domenica 23 maggio 2021. Potrete partecipare in due modi:

con un video in cui date voce alle parole di Falcone (alcuni esempi dei suoi scritti li troverete in fondo a questa pagina e sui nostri profili);

(alcuni esempi dei suoi scritti li troverete in fondo a questa pagina e sui nostri profili); stampando e appendendo nei prossimi giorni questi 10 manifesti (bit.ly/PosterFalcone) formato A4 con sopra riportate alcune frasi di Falcone; dove? A scuola, al lavoro, nella biblioteca di quartiere, in un circolo, l’importante è che siano luoghi di socialità e cultura importanti per voi.

In entrambi i casi, nel weekend del 22 e del 23 maggio pubblicate su Instagram come storia o post il video e/o le foto ai manifesti che appenderete, usando l’hashtag #eranosemi e taggando il nostro profilo Instagram, così potremo ricondividervi; invitate anche altre persone a partecipare, facendo conoscere loro il pensiero di Giovanni Falcone.

Siete una scuola, un’associazione, un blog o un gruppo di studenti? Potete aderire ufficialmente alla campagna social compilando questo modulo e vi aggiungeremo all’elenco in calce a questa pagina!

P.S. Se come scuola, comune, gruppo etc. non avete Instagram, potete partecipare anche con i vostri account singoli (basta che siano pubblici per potervi ricondividere); scuole, classi o amministrazioni comunali possono anche pubblicare su Facebook o YouTube, orientativamente col titolo “Diamo Voce a Falcone – #eranosemi”. Pubblicate poi il post col video e/o le foto sul nostro gruppo Facebook, così da averne traccia.







Alcuni dei manifesti per la campagna “Diamo voce a Falcone”



Falcone è vivo – Le dirette







Da lunedì 17 a domenica 23 maggio 2021 sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook andranno in onda 5 dirette, tre dedicate all’espansione territoriale delle mafie, una dedicata al riciclaggio e una alle idee di Giovanni Falcone. Eccole:

Lunedì 17 maggio, h 19:00 – ‘ndrangheta globale . Presentazione del libro “Atlante Illustrato della ‘ndrangheta“, di Giovanni Tizian (Rizzoli). Con l’autore partecipano la dott.ssa Alessandra Dolci , Procuratore Aggiunto a capo della DDA di Milano, e il Prof. Federico Varese (University of Oxford). Link diretta Facebook (bit.ly/LiveTizianFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveTizianYT)

. Presentazione del libro “Atlante Illustrato della ‘ndrangheta“, di (Rizzoli). Con l’autore partecipano la dott.ssa , Procuratore Aggiunto a capo della DDA di Milano, e il Prof. (University of Oxford). Link diretta Facebook (bit.ly/LiveTizianFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveTizianYT) Mercoledì 19 maggio, h 19:00 – Val di ‘ndrangheta. Il potere mafioso ad Aosta . Col luogotenente a capo del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Aosta, oggi in congedo, Cesare Neroni e i giornalisti valdostani Roberto Mancini e Christian Diemoz .

Link diretta Facebook (bit.ly/LiveAostaFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveAostaYT)

. Col luogotenente a capo del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Aosta, oggi in congedo, e i giornalisti valdostani e . Link diretta Facebook (bit.ly/LiveAostaFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveAostaYT) Venerdì 21 maggio, h 19:00 – Mala Capitale . Presentazione del libro di Giuliano Benincasa (Castelvecchi). Con l’autore intervengono il prof. Isaia Sales (Università Suor Orsola Benincasa) e la dott.ssa Ilaria Meli (Università La Sapienza).

Link diretta Facebook (bit.ly/LiveMalaFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveMalaYT)

. Presentazione del libro di (Castelvecchi). Con l’autore intervengono il prof. (Università Suor Orsola Benincasa) e la dott.ssa (Università La Sapienza). Link diretta Facebook (bit.ly/LiveMalaFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveMalaYT) Sabato 22 maggio, h 19:00 – Il Giro dei Soldi. Storie di Riciclaggio. Presentazione del libro di David Gentili , Ilaria Ramoni e Mario Turla . Intervengono con gli autori il dott. Gian Gaetano Bellavia , commercialista esperto di anti-riciclaggio, e Cesare Giuzzi , del Corriere della Sera.

Link diretta Facebook (bit.ly/LiveSoldiFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveSoldiYT)

Presentazione del libro di , e . Intervengono con gli autori il dott. , commercialista esperto di anti-riciclaggio, e , del Corriere della Sera. Link diretta Facebook (bit.ly/LiveSoldiFB) – Link diretta YouTube (bit.ly/LiveSoldiYT) Domenica 23 maggio, h 19:00 – Falcone è vivo. Partecipano Tina Montinaro (Quarto Savona Quindici), il prof. Nando dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano), il dott. Leonardo Guarnotta (già membro del Pool Antimafia, Presidente del Tribunale di Palermo e Segretario Generale della Fondazione Falcone) e l’ing. Salvatore Borsellino (fondatore del Movimento delle Agende Rosse).

23 maggio 2021, i promotori

Questo programma di iniziative online, come l’anno scorso, è promosso da WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie insieme all’Associazione Quarto Savona Quindici, presieduta da Tina Montinaro, e alla Fondazione Falcone.

23 maggio 2021 – spunti di lettura

Giovanni Falcone era accusato per quello che scriveva e diceva in televisione di essere “un giudice sceriffo, un giudice sociologo, un forcaiolo” che andava contro le garanzie costituzionali con la scusa della lotta alla mafia (al riguardo, rivedetevi la lezione di Nando dalla Chiesa). Non era vero.

Nel 1991 veniva pubblicato “Cose di Cosa Nostra“, il suo unico libro, ancora oggi uno dei migliori libri mai scritti sul potere mafioso, estremamente attuale. In seguito altri suoi scritti sono stati raccolti nel libro “La posta in gioco“. In questi giorni stiamo pubblicando sui nostri canali social (Facebook, Instagram, Twitter) alcune riflessioni che consideriamo estremamente attuali che potrete, se volete, usare per partecipare alla campagna social.

Abbiamo preparato un pdf con alcuni esempi, per aiutare i partecipanti nella scelta, che potete scaricare a questo link: bit.ly/FrasiFalcone2021

Adesioni

Associazioni antimafia

Bocconi Students against Organized Crime (BSOC)

Brianza SiCura

Libera – Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza

mafianeindanke e.V.



Associazioni

A.GIU.S. Associazione Giuristi Siciliani

Agifar Milano, Monza, Lodi e Pavia.

Associazione Insieme onlus – Basilicata

Associazione Itaca officina culturale – Veneto

Consulta Giovanile di San Sosti

Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani

Forum dei Giovani Capaccio Paestum

Giovani per la Valle del Sabato

I Ragazzi di Robin

Misca Lab

Pro loco Sancti Caroli

Proloco Capaccio Paestum

Sardine d’Irpinia

Blog / radio / organi di informazione

La Dinamica

Radio Orange Cormano

Voce – Un’altra informazione

Scuole – oratori

Convitto nazionale G. Falcone – Palermo

IC Carlo Alberto dalla Chiesa

IC Rocco – Cav. Cinquegrana – Sant’Arpino

IIS Einstein – Vimercate

IIS Martino Bassi – Seregno

ISI Machiavelli – Lucca

Oratorio Anspi Giovanni Paolo II

Università

Università degli Studi di Milano

Università Luiss Guido Carli



