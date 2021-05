Al via il decennale del Premio Roberto Morrione, 19 e 20 maggio

Il 20 maggio 2021 sarà il decimo anniversario della scomparsa di Roberto Morrione, nostro amico, giornalista esemplare del Servizio Pubblico, fondatore e direttore di Rainews24 e compagno di impegno civile, fondatore e direttore di Libera Informazione.

Ricorreranno anche i dieci anni dalla nascita del premio giornalistico che porta il suo nome – il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo – riservato agli under30 e promosso dalla associazione Amici di Roberto Morrione insieme alla RAI e ad una vasta rete di enti e realtà della società civile del nostro Paese.

Invitiamo dunque tutti voi a partecipare agli eventi che abbiamo organizzato il 19 e il 20 maggio. Tutte le iniziative rispetteranno le regole e i protocolli anti-covid e saranno in diretta sulla nostra pagina fb, sul nostro canale youtube e sul nostro sito.

Mercoledì 19 e giovedì 20 maggio 2021

Decennale premio roberto morrione per il giornalismo investigativo.

Due giornate per ricordare Roberto Morrione a dieci anni dalla sua scomparsa e dare avvio agli eventi della decima edizione del premio a lui dedicata.



Ecco il programma degli eventi del decennale:

Mercoledì 19 maggio 2021.

Ore 12.00, online in diretta dalla sede Rai di Viale Mazzini 14 a Roma – Sala degli Arazzi conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

Intervengono Giuseppina Paterniti, direttrice Editoriale per l’Offerta Informativa Rai, Mara Filippi Morrione, portavoce Premio Roberto Morrione, Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale, Andrea Vianello, direttore Rainews24, Simona Sala, direttrice GR Rai e Radio 1, Giuseppe Giulietti, presidente giuria Premio e Fnsi, Vittorio Di Trapani, segretario generale UsigRai, le finaliste e i finalisti della decima edizione, i tutor categoria video Laura Silvia Battaglia, Francesca Mannocchi, Danilo Procaccianti, i tutor categoria multimediale Giampaolo Musumeci, Barbara Schiavulli. Modera la conferenza Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura

Giovedì 20 maggio 2021



Ore 9-9.30, Radio Anch’io, Rai Radio 1: Roberto Morrione 10 anni dopo.



Ore 17.00 online Assemblea dei soci dell’associazione Amici di Roberto Morrione.



Ore 18.00 online dalla sede della FNSI Incontro dell’associazione Amici di Roberto Morrione “Fa’ quel che devi, accada ciò che può” (uno dei motti cari a Roberto Morrione) con: Luciana Castellina, giornalista, scrittrice e politica, Marco Damilano, direttore L’Espresso, Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione, Giuseppe Giulietti, presidente del Premio Morrione e della FNSI, Andrea Vianello, direttore Rainews24.

Durante l’incontro ci sarà un’anteprima della puntata di Spotlight di Rainews24 dedicata a Roberto Morrione e Mauro Biani presenterà la vignetta realizzata per il decennale. Conduce Marino Sinibaldi, direttore del Centro per il libro e la lettura.

Ore 21.30 Rainews24, puntata di Spotlight su Roberto Morrione a cura di Valerio Cataldi e Luca Gaballo della redazione di inchiesta della all news Rai.

E’ possibile seguire in diretta gli incontri sulla pagina Facebook, sul canale youtube e sul sito del premio Roberto Morrione.

Il decennale prosegue poi con due appuntamenti da segnare già in agenda: il 9 settembre a Roma ci sarà una giornata di formazione su giornalismo e cittadinanza attiva; mentre le giornate di premiazione si terranno a Torino dal 28 al 30 ottobre 2021 con il patrocinio della Camera dei Deputati.

La rete del premio Roberto Morrione

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Regione Lazio, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND-International Network Distribution, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina, dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Sono media partner Rainews24, RAI Italia, RAI Radio1, RAI Radio3, TGR, Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera Informazione, Impakter, Riforma.it, Radio Beckwith.

Il premio è realizzato in collaborazione con RAI Per Il Sociale, Rai Teche, Report, Articolo21, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Osservatorio di Pavia, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Scuola Holden, UCSI.



Fonte: premiorobertomorrione.it



Tratto da: liberainformazione.it