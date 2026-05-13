Csm: Rosa Raffa è la nuova procuratrice aggiunta a Reggio Calabria

Rosa Raffa è stata nominata dal Csm nuovo Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Nominata magistrato nel 1989, Rosa Raffa vanta un percorso interamente requirente di primo grado. Ha iniziato alla Procura di Siracusa occupandosi di reati ambientali, urbanistici e contro il patrimonio artistico. Dal 1993 è passata alla Procura di Messina, entrando nel 1998 nella Direzione Distrettuale Antimafia con delega sulla “famiglia Barcellonese”.

Dal 2009 al 2017 ha guidato la Procura della Repubblica di Patti, ottenendo la conferma delle funzioni direttive. Successivamente ha ricoperto per otto anni il ruolo di Procuratore Aggiunto a Messina (2017-2025), coordinando il gruppo “reati contro la Pubblica Amministrazione” e la Dda nella fascia ionica della provincia. In più occasioni ha esercitato le funzioni di Procuratore della Repubblica facente funzione e di vicario.

I pareri del Consiglio giudiziario di Messina sono stati costantemente eccellenti. Nel documento si evidenzia "la particolare cura nella redazione, la chiarezza espositiva, la notevole capacità argomentativa" e "l’adozione di metodologie di indagini adeguate ed efficaci". Particolare enfasi è posta sull’esperienza maturata contro la criminalità organizzata barcellonese e le associazioni mafiose del messinese, con indagini spesso coordinate con la Procura di Reggio Calabria.

La Commissione ha sottolineato che, pur riconoscendo l’ottimo livello di tutti i concorrenti, Raffa risulta "indubbiamente il candidato più idoneo" per il ruolo semidirettivo a Reggio Calabria, grazie alla "elevatissima specializzazione" in funzioni requirenti e alla capacità organizzativa dimostrata anche in uffici di grandi dimensioni.



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