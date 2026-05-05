Giustizia: Tribunale Reggio Calabria, insediato nuovo presidente Giuseppe Campagna

Giuseppe Campagna, nominato all' unanimità dal Csm, si é insediato stamane nella funzione di presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Da trent'anni in magistratura, Giuseppe Campagna ha operato inizialmente presso il tribunale di Locri, rientrando dal 2004 a Reggio Calabria ricoprendo, dal 2015 al 2023, il ruolo di Presidente di sezione. Nel suo intervento di saluto, il procuratore della Repubblica, Giuseppe Borrelli, ha sottolineato le competenze professionali e umane riconosciute all'unanimità a Giuseppe Campagna. Non una voce dissonante fra i vari colleghi rispetto alle grandi aspettative che si nutrono nei confronti di colui che si troverà a svolgere un compito gravoso come quello di succedere al presidente Arena. Nel corso della cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Tribunale reggino, sono intervenuti il presidente del Consiglio dell' ordine degli avvocati, Rosario Infantino, il presidente della Corte d'Appello, Caterina Chiaravalloti, il Procuratore generale, Gerardo Dominijanni, il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio, il presidente del Tribunale di Palmi, Natina Pratticò, e il presidente della sezione Gip-Gup, Tommasina Cotroneo.