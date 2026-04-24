Pedopornografia a Genova: 40enne scattava foto a minori in spiaggia

Sul telefonino del 40enne genovese residente a Pra’ erano state trovate foto rubate di bambine e bambini nudi su una spiaggia del ponente di Genova. Le immagini erano state scattate senza che genitori e familiari dei minori si accorgessero di nulla. Tra i 380 file pedopornografici sequestrati dagli agenti della polizia postale della Liguria lo scorso gennaio, c’erano anche alcune decine di scatti realizzati sul litorale genovese. L’uomo, arrestato dagli agenti, si è tradito durante una conversazione via chat. In un messaggio recuperato nei device elettronici sequestrati, aveva ammeso: “Le foto in spiaggia le ho fatte io”. La sua posizione si è così aggravata: alle accuse di detenzione di materiale pornografico con minori, aggravata dall’ingente quantità, e pornografia minorile, si è aggiunta quella di produzione di materiale pornografico. La pm Francesca Rombolà ha ora chiesto il giudizio immediato. L’indagato potrebbe presentare istanza per il rito abbreviato, in modo da ottenere uno sconto di pena. Le indagini, inizialmente coordinate dalla pm Valentina Grosso, avrebbero accertato che il 40enne avrebbe scambiato una serie di foto con persone residenti in Liguria e in altre tre regioni. La condivisione delle immagini sarebbe avvenuta attraverso applicazioni di messaggistica criptate per non farsi scoprire. Gli investigatori della polizia postale, guidati dal primo dirigente Alessandro Carmeli, a gennaio avevano sequestrato il cellulare, il pc e altri dispositivi dell’uomo per verificare se avesse altro materiale, magari scaricato dal dark web, e per risalire alla rete dei complici e di altri pedofili. Da qui la scoperta della chat in cui l’uomo rivendicava di aver scattato alcune immagini, conversazione non cancellata dal 40enne. Dopo aver trascorso mesi nel carcere di Pontedecimo, dove esiste anche una sezione per i sex offender, l’uomo è ora agli arresti domiciliari.

Fonte: Repubblica

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