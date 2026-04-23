Il Csm approva: Giusi Bartolozzi andrà alla Corte d'Appello di Roma

Giusi Bartolozzi è tornata ufficialmente a indossare la toga come giudice della Corte d’Appello di Roma. Il Consiglio superiore della magistratura ha infatti deliberato il suo ricollocamento, segnando il rientro dell’ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia dopo le dimissioni arrivate nel clima delle “purghe” successive al referendum, quando aveva definito i magistrati un “plotone di esecuzione”.

Il ritorno avviene nella stessa funzione già ricoperta in precedenza: quella di giudice distrettuale, un ruolo flessibile che consente di essere assegnati ai diversi tribunali della regione in base alle necessità. Una posizione che, almeno per ora, la riporta operativamente nel distretto romano, anche se non si esclude che la permanenza possa essere breve, con l’ipotesi di un futuro incarico all’estero già circolata.

Questo rientro ha però anche conseguenze dirette sul piano giudiziario. La presenza in servizio a Roma permette infatti a Bartolozzi di chiedere lo spostamento del procedimento che la vede imputata per false informazioni ai pubblici ministeri nell’ambito del caso Almasri verso Perugia, tribunale competente per i reati commessi da magistrati in servizio nel Lazio.

A rendere possibile un ritorno così rapido in magistratura è stata inoltre una specifica norma voluta dal governo di cui lei stessa faceva parte. La disposizione ha di fatto sospeso i vincoli previsti dalle regole contro le cosiddette porte girevoli, consentendo il reintegro per gli incarichi assunti fino ad agosto 2026.



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