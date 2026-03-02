Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
''Si dice di me'': a Udine il film di Isabella Mari che racconta il riscatto delle donne attraverso il teatro

si dice di me intIl cinema come strumento di emancipazione e sorellanza. Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 19:30, il Cinema Visionario (Sala Eden) di Udine ospiterà la proiezione di "Si dice di me", un film documentario della regista Isabella Mari

La pellicola narra l'esperienza trentennale di Marina Rippa nel cuore di Napoli. Attraverso laboratori teatrali, la Rippa guida donne di ogni età in un percorso di trasformazione, dove lo spazio scenico diventa il luogo in cui riscrivere le proprie vite e trovare forza nella condivisione. Il film è una produzione Parallelo 41 in collaborazione con f.pl. femminile plurale. 

Al termine della proiezione seguirà un dialogo con la regista Isabella Mari e con Marina Rippa. L'evento rientra nell'ambito della rassegna "Dimmi — Le donne raccontano — VI".

L'iniziativa è promossa da Alchemilla con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Udine. 

