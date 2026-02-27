Assemblea per la costituzione del presidio Libera Alto Tirreno cosentino ''Giannino Losardo''

Si svolgerà lunedì 2 marzo, alle ore 16.30, presso l’istituto tecnico per il Turismo “Ugo Calvanese” di Tortora, l’assemblea per la costituzione del nuovo presidio di Libera dell’Alto tirreno cosentino che sarà intitolato alla memoria di Giannino Losardo, vittima innocente della ‘Ndrangheta, ancora in attesa di verità e giustizia. Una scelta importante che dovrà guidare l’azione di Libera nel territorio e nel mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita denunciando, con coraggio, la complicità fra le ‘ndrine locali e pezzi dello stato, dell’economia e della politica.

Il nascente presidio, che interesserà l’area da Belvedere Marittimo sino a Tortora, vuole essere punto di aggregazione per tutti quei soggetti, cittadini, associazioni, scuole, che ne condividono presupposti e finalità portando avanti un’azione tesa a favorire lo sviluppo della cultura della legalità, come assunzione di responsabilità individuale e collettiva, la conoscenza e la memoria delle vittime innocenti delle mafie, la promozione del riuso pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie e la giustizia sociale.

L’evento, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e delle realtà sociali del territorio, sarà concluso da Tatina Giannone, dell’Ufficio di Presidenza e Referente del Settore nazionale Beni confiscati di Libera.

