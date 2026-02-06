Palermo, 9 febbraio: ''Frammenti di Sicilia'', il nuovo libro di Franco Garufi al Centro studi Pio La Torre

La Sicilia divisa tra chi la denigra e chi la salva, trovando nei due opposti la costruzione di un’identità. Questo e tanto altro è “Frammenti di Sicilia”, il libro di Franco Garufi che verrà presentato lunedì 9 febbraio al Centro studi Pio La Torre

Un itinerario tra le contraddizioni dell'isola, attraverso la sintetica ricostruzione di alcune controverse vicende che l'hanno segnata nel corso del secolo nuovo. Questo suggerisce “Frammenti per la Sicilia”, il libro di Franco Garufi, edito da Navarra, che verrà presentato alle 17 di lunedì 9 febbraio al Centro Studi Pio La Torre, in via Umberto Boccioni n. 206, a Palermo.

A dialogare con l’autore saranno: Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre; Piera Fallucca, del Comitato scientifico Istituto Gramsci Siciliano; Franco Nicastro, direttore delle rivista “A Sud'Europa”; l’editore Ottavio Navarra.



Il libro

Un’opera rivolta a chi la Sicilia la disprezza, la minimizza, la relega al perenne stato di degrado autoinflitto: tra i due estremi, spesso complementari, esiste una strada alternativa, composta proprio dai frammenti di realtà raccontati nel testo, al di là di ogni stereotipo, pregiudizio o campanilismo.

Per i catastrofisti la Sicilia è destinata a precipitare nell'abisso, quasi per esito di una condizione antropologica e di una condanna storica. All'opposto gli "amici della madama" si adagiano sulla pretesa immutabilità dell'isola: "munnu a' statu e munnu è"; salvo poi trarne il massimo profitto per sé ed i propri assistiti. Entrambi sono afflitti da un'intollerabile pigrizia intellettuale: si consolano a vicenda e, per certi aspetti, risultano complementari.

L'autore ha scelto di confrontarsi con l'intelligenza artificiale, che ha utilizzato in modo trasparente e dando conto delle modalità di realizzazione del progetto. La Sicilia avrà un futuro se a decidere non saranno le lobby e gli interessi costituiti, ma le donne e gli uomini che nell'isola vogliono costruire la propria esistenza.





L’autore

Franco Garufi (Catania, 1951) è un ex dirigente sindacale della CGIL: ha ricoperto incarichi in Sicilia e a livello nazionale. Attualmente collabora con il Centro Studi Pio La Torre.

È anche un autore prolifico: tra i suoi titoli, Una finestra al quarto piano. La CGIL e il Mezzogiorno (2012, con Andrea Montagni e Frida Nacinovich) e La sinistra italiana e il dilemma dei porcospini (2021).

